فيلم “ع البحر” الفلسطيني ينافس في مهرجان مالمو للسينما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفيلم الفلسطيني القصير “ع البحر” للمخرج وسام الجعفري، للمشاركة في فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ12 الذي ينطلق في أيار/مايو المقبل.

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، حول امرأة تُركت وحيدة مع ابنها في ظل مطاردة جيش الاحتلال لزوجها، ومكافحتها وإصرارها على المحافظة على ما يشبه الحياة الطبيعية بصنع كعكة للاحتفال بمناسبة خاصة رغم صعوبة التحرك بسبب جائحة “كورونا”، حيث يقدم مقاربة فريدة لنضال امرأة للإبقاء على ترابط عائلتها في ظروف استثنائية رغم كل الصعاب.

والفيلم من تأليف وإخراج المخرج الفلسطيني وسام الجعفري، ويشارك في بطولته ياسمين شلالدة، وورد الكردي، وإميل سابا، وهو من انتاج جمعية الرواد للفنون والثقافة.

وتمكن الفيلم من الوصول للعديد من المحافل العربية مثل مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى، وعدد من المهرجانات العالمية.

وبحسب البرنامج المعلن عن الجهة المنظمة لمهرجان مالمو للسينما العربية، يشارك 56 فيلما في المهرجان (31 فيلما طويلا و25 فيلما قصيرا)، من انتاج 14 دولة عربية مختلفة، مع شراكات انتاجية من 10 دول غربية تم تقسيمها، بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة 8 أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلمًا، إضافة لأربعة أفلام في برنامج “ليالي عربية”، وأربعة أفلام في برنامج عروض خاصة بعنوان “أفلام تستحق المشاهدة”، إضافة لفيلمين في عروض المدارس وفيلمين في عروض جالا للافتتاح والختام.

يشار إلى أن وسام الجعفري صانع أفلام فلسطيني ولد في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، درس الإنتاج الفيلمي من كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، عمل على العديد من الأفلام الروائية والتجريبية كان أحدثها فيلم “أمبيانس” الذي عرض وفاز في مهرجان كان السينمائي في مسابقة سينيفاندسيون لعام 2019، عمل في العديد من الأفلام الطويلة والقصيرة كمساعد مخرج ومهندس صوت ومدير مواقع.