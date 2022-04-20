شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 18.. آسر ياسين فى مأزق بسبب قضية انتهت منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل سوتس بالعربى suits بطولة آسر ياسين وأحمد داود، أحداثاً متتالية، حيث طلب قدرى الزيات – محمد شاهين من زين ثابت – آسر ياسين أن يستعين بخدمات آدم منصور – أحمد داود، لمدة أسبوعين، وبناءً عليه حتى يوافق زين على طلبه، قال له تقول "زين ثابت رقم واحد في مصر" مكايدة له.

وخلال الأحداث، عاد أمجد بشير – على قاسم وتم فتح قضية شركة mg، مرة أخرى، وتحدث مع زين ثابت بشأن تعوبض 50 مليون جنيه واتهامه في القضية بالتستر على بعض الأدلة، مما جعل زين يشعر بغضب شديد، خاصة أن هناك خطاب اتهامه بالادلة، ولكنه لم يستلمه من قبل، مما يجعله متورط في القضية.





المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.