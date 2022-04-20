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شكرا لقرائتكم خبر عن "متشعلق فى ونش".. محمد صبحى فى صورة نادرة من كواليس "هنا القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير محمد صبحى، على مشاركة جمهوره بصورة نادرة من كواليس فيلم هنا القاهرة، عام 1985، ونشر صورة له وهو متعلق فى ونش على ارتفاع كبير، وعلق عليها :"ايوة انا اللي متشعلق في الونش في فيلم هنا القاهرة 1985".
كواليس هنا القاهرة
محمد صبحى
ومن جهة أخرى عبر الفنان الكبير محمد صبحى، عن عشقه الشديد للمسرح، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "المسرح هو 90% من الهواء الذى اتنفسه بدونه أشعر أننى أعيش بلا أكسچين.. فهو عشقي الأول والأخير في الفن".
واحتفل محبى الفنان محمد صبحى، صانع البهجة وراسم البسمة على وجوه المواطنين بذكرى بعيد ميلاده، ولد الفنان القدير محمد صبحي في الـ 3 من مارس عام 1948 في القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
فور تخرجه صدر له قرار تعيين بوظيفة معيد، ولكنه رفض مقابل تنمية موهبته الفنية، قام بتأسيس فرقة استيديو 80 وقدم من خلالها أعمالا مميزة برفقة الراحل لينين الرملي واللذان نجحا سويًا في تقديم العديد من المسرحيات الناجحة ، كما أنه بدأ حياته الفنية كـ كومبارس أمام العدي من أهم النجوم، حتى استطاع ببراعته الالتحاق بهم في الصفوف الأولى بدأ اهتمامه بالفن منذ الطفولة لقرب منزله أسرته من شارع محمد علي، ووجود عدد المسارح ودور السينما في محيط منطقة نشأته، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970.
في عام 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، محمد نجم ومحمود المليجي،عبد المنعم مدبولي.
قدّم محمد صبحي للمسرح 28 عرضًا، منها “هاللو شلبي، و هاملت وغزل البنات، وخيبتنا، وهاللو أمريكا”، كما تألق على شاشة التلفزيون بـ13 مسلسلاً، أبرزها “رحلة المليون، وسنبل بعد المليون، وفارس بلا جواد وعائلة ونيس”.