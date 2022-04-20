شكرا لقرائتكم خبر عن "متشعلق فى ونش".. محمد صبحى فى صورة نادرة من كواليس "هنا القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير محمد صبحى، على مشاركة جمهوره بصورة نادرة من كواليس فيلم هنا القاهرة، عام 1985، ونشر صورة له وهو متعلق فى ونش على ارتفاع كبير، وعلق عليها :"ايوة انا اللي متشعلق في الونش في فيلم هنا القاهرة 1985".



كواليس هنا القاهرة



محمد صبحى

ومن جهة أخرى عبر الفنان الكبير محمد صبحى، عن عشقه الشديد للمسرح، وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "المسرح هو 90% من الهواء الذى اتنفسه بدونه أشعر أننى أعيش بلا أكسچين.. فهو عشقي الأول والأخير في الفن".