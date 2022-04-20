شكرا لقرائتكم خبر عن حازم ضرب اليوم لـ ليلى فى أحلام سعيدة بسبب زوجته الثانية شروق .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل أحلام سعيدة قيام شروق "جيهان الشماشرجي" الزوجة الثانية لحازم "نور محمود" بالكذب علي حازم لمنعه من الذهاب إلى زوجته الأولى ليلي "مي كساب"، حيث أخبرته أنها مع صديقتها في المستشفى لتترك معه الأولاد وبالفعل لم يستطع الذهاب إلى زوجته والتي كانت تنتظر حضوره لأنها تخطط للإنجاب.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.