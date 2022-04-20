شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام سعيدة.. شيرين تساعد ديدى لبيع سيارتها من أجل عملية إعادة بصرها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل أحلام سعيدة قيام غادة عادل "شيرين" بمساعدة "ديدي هانم" يسرا في بيع سيارتها، لكنها اختلقت فكرة أنها وجدت مشتري، للسيارة بمقابل 200 ألف جنيه ، لكن حقيقة الأمر هي أنها دفعت مبلغ كمقدمة لمساعدة يسرا في إجراء العملية لكنها لم تجد مشتري.

وتشعر شيرين بتأنيب الضمير وذلك لأنها تسببت في فقدان ديدي هانم لبصرها بعدما صدمتها بالسيارة، لكن حتى الآن ديدي هانم لا تعرف ذلك الأمر.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.