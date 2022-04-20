شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جبارة تعيد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بعد غياب، وهي خطوة مهمة جدا تساهم في نشرالفن الراقي وتؤكد أن الأكاديميات ليس دورها تعليمي فقط ، ولكنه تثقيفي وترفيهي وتنويري ، ولابد أن تكون مركز من مراكز الإشعاع الثقافي والفني بشكل فعال .

خلال الفترة المقبلة ستقدم الفرقة سلسلة من الحفلات داخل الأكاديمية وعلي مسرح دار الأوبرا المصرية ، كما تتجه جبارة أيضا لإنتاج أعمال فنية بلا تكلفة مستغلة الطاقات الإبداعية ومواهب الشباب وتهيئة المكان والمناخ وجميع عناصر الإنتاج وإمكانيات الأكاديمية المتوفرة سواء علي مستوي الموسيقي أو عروض الباليه أو التمثيل أو الفنون الشعبية ، حيث تم إنتاج أول برنامج كوميدي سيتم انطلاقه في عيد الفطر المقبل ، وجارى العمل علي تقديم أفلام سنيمائية قصيرة وروائية بالتعاون مع المركز القومي للسينما وإنتاج مسلسلات سيت كوم وأغاني وأعمال مسرحية.

يذكر أن فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قدمت أمس حفلا غنائيا موسيقا ، برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتور هشام العربى، وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، بالمسرح المكشوف بدارالأوبرا المصرية .