شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلاً غنائيًا فى الإسكندرية ضمن حفلات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق مسار إجبارى حفلا غنائيا في الإسكندرية يوم 6 مايو المقبل، ضمن حفلات عيد الفطر، ومن المقرر أن يقدموا عدد كبير من أغانيهم التى حققت لهم انتشارا كبيرا مع الجمهور.

وأحيت فرقة "مسار إجبارى" عدة حفلات خلال الفترة الماضية وسط حضور جماهيرى، وقدموا خلال الحفلات باقة متنوعة من أغانيها المحببة لدى جمهورهم مثل "مرسال لحبيبتي، هويت، ماتفوتنيشأنا وحدى، ريتك معايا، تقع وتقوم".

يذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية سكندرية، تأسست عام 2005، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية،قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، وتنزانيا.

وجاء اسم فرقة مسار إجبارى من فكرة المسار الذي أجبر المجتمع على التفكير من خلاله، وتأسس فريق"مسار إجباري" على يد كل من، هاني الدقاق، "جيتار"، وأيمن مسعود، "كيبورد"، أحمد حافظ، "باص"، وتامر عطا الله، "درامز"