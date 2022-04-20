بعد تعرضه لحادث كسر في الترقوة.. ويجز يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف مغني الراب ويجز، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه أمس لحادث سير، نقل على إثره لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونشر ويجز، صوره له من داخل المستشفى، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أصبت بكسر في الترقوة بذراعي الشمال، أدعوا لي بالشفاء العاجل".

وكان ويجز كشف عن تعرضه لحادث سير أمس، أثناء قيادته دراجته النارية، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أنا بجد مكنتش عارف إن الممثلين بيصحوا الساعة 6 و7 الصبح، عايز أغير واشتغل أي حاجة تانية أصحى فيها بعد الساعة 12 الظهر، لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات البخارية، آسف أحبتي، تعرضت لحادث".

وطرح ويجز تراك "البخت" يوم 26 فبراير الماضي، عبر قناته على "يوتيوب"، وحقق نسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب".