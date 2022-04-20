برشلونة ينسحب من صفقة هذا النجم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

خرج نادي برشلونة من سباق قوي على إحدى الصفقات الصيفية التي كان يتطلع لها بشدة لدعم صفوفه في الموسم المقبل.

وأكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي الكتالوني قررت الانسحاب من سباق التعاقد مع الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس في ختام الموسم الجاري، وقد قرر اللاعب بالفعل عدم التجديد وخوض تجربة أخرى خارج هولندا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية “كان مزراوي أحد أهم أهداف برشلونة في الموسم المقبل، لكنه بات قريبًا جدًا من بايرن ميونخ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن عرض راتبًا على مزراوي لا يمكن أن يتحمله برشلونة في الوقت الحالي، وبالتالي قرروا التخلي عن الصفقة.

وأضافت “أولوية مزراوي كانت التوقيع لبرشلونة، لكن الفارق الكبير بين العرض المقدم من البارسا وبايرن أجبر اللاعب على تغيير وجهته إلى الفريق البافاري”.

وختمت “الهدف الأول حاليًا لتدعيم مركز الظهير الأيمن في برشلونة هو الإسباني سيزار أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي”.