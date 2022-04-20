بعد اللفتة التضامنية… عائلة رونالدو تشكر جماهير ليفربول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رد فعل عائلة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على لفتة جماهير ليفربول.

وخصص جمهور ليفربول، الدقيقة 7 من مباراة كلاسيكو إنجلترا، أمس الثلاثاء، للتصفيق للنجم البرتغالي الغائب عن اللقاء، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.

وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الإثنين، الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فقد قامت عائلة كريستيانو رونالدو بتقديم الشكر لجماهير ليفربول على إظهار دعمهم بعد وفاة الطفل الرضيع.

جدير بالذكر، أن ليفربول أكرم ضيافة مانشستر يونايتد وتغلب عليه برباعية نظيفة، ليعتلي صدارة ترتيب البريميرليج مؤقتًا، في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون.