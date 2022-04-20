فن ومشاهير

بعد اللفتة التضامنية… عائلة رونالدو تشكر جماهير ليفربول

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

رونالدو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رد فعل عائلة الأسطورة البرتغالي ، نجم مانشستر يونايتد، على لفتة جماهير .

وخصص جمهور ليفربول، الدقيقة 7 من مباراة كلاسيكو إنجلترا، أمس الثلاثاء، للتصفيق للنجم البرتغالي الغائب عن اللقاء، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.

وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الإثنين، الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فقد قامت عائلة كريستيانو رونالدو بتقديم الشكر لجماهير ليفربول على إظهار دعمهم بعد وفاة الطفل الرضيع.

جدير بالذكر، أن ليفربول أكرم ضيافة مانشستر يونايتد وتغلب عليه برباعية نظيفة، ليعتلي صدارة ترتيب البريميرليج مؤقتًا، في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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