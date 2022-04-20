هنادي مهنا: “بعيط لما بشوف صوري القديمة.. بحس إني شايفة جاموسة”.. وهذا ما طلبته من زوجها بعد فقدانها لوزنها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 03:50 مساءً - اعترفت الممثلة هنادي مهنا أنها تكره صورها وشكلها وهي بدينة، كما أنها أحيانا تبكي على شكلها في ذلك الوقت، واصفة نفسها بـ”الجاموسة” في تلك الصور التي تبدو فيها بدينة للغاية.

ما جعلها تطلب من زوجها إعادة حفل زفافها، أو عمل جلسة تصوير خاصة للزفاف من جديد بعد أن خسرت نصف وزنها. وأوضحت هنادي مهنا أن زوجها كسول في تلبية هذه الرغبة لها بسبب انشغاله الدائم بعمله الفني.

يُذكر أن هنادي مهنا تحدثت من قبل عن رحلتها مع فقدان الوزن، قائلة: أنها لم تكن سمينة طيلة عمرها، ولكن وزنها زاد بكثرة خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد عندما أقامت في مصر ودأبت على أكل الأطعمة والأكلات المصرية، وأنها حين كانت تدرس في أسبانيا لم تكن بهذا الوزن بل كان وزنها طبيعيا للغاية مثل ما هي عليه الان.

تابعت أنها عانت كثيرا لفقدان وزنها، واستخدمت أنظمة غذائية ومارست الرياضة، لكن وزنها زاد باكتساب العضلات، مشيرة إلى دخولها في حالة من اكتئاب بسبب عدم قدرتها على خسارة الوزن الزائد، وهو ما دفعها إلى اللجوء لأحد الاطباء لمساعدتها.

هنادي مهنا في “مكتوب عليا” رمضان 2022

وتخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مرة في مسيرتها الفنّية من خلال «مسلسل مكتوب عليا»، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، وعدد أخر من النجوم.

وقالت هنادي مهنا في حوار أجرته مؤخرًا مع الإعلامية دانا مدحت ببرنامج “دراما مصر” أن التجانس بينها وبين أكرم كبيرة، مؤكدة: “أكرم من ألذ الناس اللي قابلتهم” وكسبته كأخ وصديق و”محظوظة إن اشتغلت معاه”.

وأشارت الفنانة الشابة خلال اللقاء إلى أن أكثر شيء أثر في جمهورها هو أغنية «ستو أنا» وبحبها جدًا.

وتجسد هنادي مهنا في “مسلسل مكتوب عليا” دورًا يتمثل في فتاة جذابة عاطفية، تعمل لدى أحد البنوك تقع في حب البطل “جلجل” الذي يجسده الفنان أكرم حسني بعد محاولاته للفت انتباهها، ضمن إطار درامي كوميدي

مسلسل “مكتوب عليا” يُعرض حاليًا خلال شهر رمضان 2022، وهو من تأليف إيهاب بليبل، إنتاج كريم أبو ذكري، إخراج خالد الحلفاوي، وبطولة أكرم حسني، آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، هلا رشدي والطفلة هنا زهران.

يُشار إلى أن هنادي مهنا يعرض لها في دور العرض السينمائية فيلم “تماسيح النيل” من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، ويزو، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

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