شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الحلقة 18مسلسل العائدون .. مصر تقنع الدول بضرورة التعاون ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل "العائدون" الذى يذاع على شاشة قناة dmc اثارة شديدة، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من الاتفاق مع أربعة دول في الخارج على التكاتف معاً من أجل مواجهة الإرهاب الذى تواجهه مصر بمفردها لسنوات طويلة وتتحمل وحدها عبء مواجهته.

كما تطورت الأحداث في قلب تنظيم داعش، بعدما كان "علاء" / محمد عادل يقوم بنقل الصور إلى "نادين" أمينة خليل، إلا أن "نزار" / قائد الجناح العسكري في داعش دخل عليه فجأة وأخذ الفلاشا بحجة نقل أمور من عليها، ليقطع اتصال علاء، ومن ثم انتقلت الأحداث إلى الجهاز الأمني في مصر، وشعور "عمر – أمير كرارة" بالقلق الشديد على "علاء".



العائدون الحلقة 18

وانتهت الحلقة عند قتل صديق "علاء" الذى اتي به إلى "داعش" بعدما اكتشف "سياف أنه عميل مزروع بينهم لصالح "كمال" الذى يساند التنظيم من الخارج بالأموال والسلاح من خلال دولته التي تدعم داعش.