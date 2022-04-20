شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يدعم إحدى الناجيات من الحروق ضد التنمر: طلتك علمتنا حاجات كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان الكبير هانى رمزى، عن دعمه لمنال، إحدى الناجيات من الحروق، بعد تعرضها للتنمر، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كم انت عظيمة يا منال رغم آلامك التى فاقت الوصف بسبب الحروق وآلامك النفسية تطلى علينا بابتسامة تحية لك ولكل ضحايا الحروق اللذين لا ذنب لهم فى ذلك طلتك علمتنا حاجات كتير".



هانى رمزى

ومن جهتها صرحت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد صاحب تعليق أساء وتنمر فيه على إحدى الناجيات من الحروق وتدعى منال حسني، موضحة أنها لن تفرط بحقها وحق كل الناجين من الحروق.

وكتبت هبة السويدي منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، كان نصه:شكرا لكل من تضامن مع منال في التعليقات، سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام غدًا باسم المؤسسة ضد هذا الشخص الذي تجرد من الرحمة، وقرر بكلمة يوجع قلوب مئات الآلاف من الناجين من الحروق، وأصدر عليهم حكم الإعدام وهم أحياء".