شكرا لقرائتكم خبر عن 7تصريحات لـ ميمى جمال عن حسن مصطفى وبناتها: أنا مش أول ست فى حياة أبو بناتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة القديرة ميمي جمال خلال حوار لها في أحد البرامج التليفزيونية إلى العديد من الأمور عن علاقتها بزوجها الراحل حسن مصطفى، وعما اذا كانوا يتمنوا انجاب ولد أم لا مثلما يظهر خلال أبرز 7 تصريحات نسلط عليها الضوء في التقرير التالي.

أنا مش أول ست في حياة حسن وكان قبلى متزوج وعنده ابنة من زوجته الأولى هي الأخت الكبرى لبناتي.

كان نفسى اخلف ولد من حسن مصطفى خاصة أنه كان مخلف قبل ما يتجوزني بنت وبالتالي كان نفسه في ولد لكن ربنا لم يرد .



ميمى جمال

حاولت مع حسن كتير انه يكتب الميراث ويقسم في حياته، ولكنه كان رافض تماماً وبيقولى لو كتبنا كل حاجة المعاملة هتتغير لأنهم مش هيبقوا محتاجين لينا.

انا عملت عكس حسن ووزعت الميراث في حياتي، وفضلت أن اللى تعبت فيه بناتي ياخدوه.

حسن قبل ما يموت وهو في المستشفى جاب موظف من الشهر العقارى وقسم الميراث بطريقة ما زعلتش أهله منه كمان.

رجعت للتمثيل لما لاقيت نفسى اتعودت على قعدة الكنبة وزهقت، البنات اتجوزت ومش بعمل حاجة غير زيارات أصحابى، والكلام بيتكرر.

ضهرى اتقطم بعد حسن مصطفى، هو كان عشرة عمرى وسندى وحبيبى.