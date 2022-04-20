شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 18.. بليغ أبو الهنا يعود للقصر بصحبة نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثاً متتالية، حيث ظهرت "يسرية"، في حالة غضب، بسبب رفض نجلها "طارق" العودة إلى المنزل، وذهاب الابن الأكبر "مدحت"، ليقيم مع زوجته الثانية.

وفوجىء بليغ، عند ذهابه لمنزل العم "جابر" الفنان أحمد بدير، بتواجد "ماجي"، وتحدثت معه عن رغبتها في التقرب إليه، بشكل أكبر، وحاول عبد الله مختار الفنان طارق عبد العزيز، التحدث مع نصر بازار الفنان مصطفى درويش، عن مساعدته في شراء بيت الجمالية، الذي يقيم فيه بليغ

وذهب بليغ أبو الهنا، بصحبة طارق، وولاء إلى قصر "أبو الهنا"، وهو ما زاد من غضب يسرية ، و شريفة أنوشكا.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.