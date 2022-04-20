شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يسأل الجمهور: متوقعين نهاية ملف سرى إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان إدوارد، متابعيه صورة مع أبطال مسلسل " ملف سرى"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر في الصورة هانى سلامة وعائشة بن أحمد و دنيا عبد العزيز وكتب قائلا:"يبقى فركش مسلسل ملف سرى متوقعين النهاية إزاى".



إدوارد

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ملف سرى"، محاولة اغتيال مريم (عائشة بن أحمد)، ولكن في اللحظة الأخيرة تصدى للرصاصة يحيى (هاني سلامة)، ليُصاب في ظهره وتنقله مريم إلى المستشفى، وهناك تشاجرت مع شقيقه وأمه بسبب علاقته بها، وأنها السبب وراء ما يحدث له، في الوقت الذي قررت فيه مريم الانسحاب.

وفي نهاية الحلقة، حصلت مريم على ملف آخر، يحتوي على صور لطفل صغير يُدعى أنه شريف (محمود حجازي) خطيبها الذي قُتل قبل ليلة من زواجهما، لتبقى مريم في حيرة هل الصور حقيقة أم أكذوبة؟

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.