شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة من الحرم المكى: مشهد تعشقه عينى ويصرخ له قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عن صور وفيديوهات من الحرم المكي، حيث تؤدي مناسك العمرة، ويبدو انها في حالة روحانية لا مثيل لها حيث علقت علي الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ "الله علي جمال المكان مكة المكرمة المباركة من السماء الي الارض اختارها الله اشرف بقاع الأرض واختار بيته الحرام فوق أراضيها المقدسة ،مشهد تعشقه عيني و يصرخ له قلبي ويبكي حُباً و شوقاً ،رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37)دعوة سيدنا ابراهيم وصبر أمنا هاجر في صحراء مع طفل رضيع و يتركها زوجها فتصبر و تحتسب الاجر عند الله فيأتيها و ابنها الخير كله ماء زمزم ثم الزرع ثم سُكني أرض الحجاز الي يومنا هذامعاني عظيمة و مهمة علشان قلوبنا تسلم لخالقها و لا تيأس ابدا".







حلا شيحا

وأضافت قائلة "هناك شفت مشاهد رهيبة وأفئدة فعلا تهوي يعني بتجري علي ربنا أطلب منه وتبكي و تتمني مفيش أجمل من كدة .الله علي جمالك و حلمك علينا مع قدرتك وجبروتك ودك و عفوك ،اللهم تقبل منا رمضان أنك عفو تحب العفو فاعفوا هنا ..دي صور انا صورتها كلها جديدة و ماشاء الله عدد ضخم وصورة تفرح قلب اي محب " .

وكانت قد أكدت النجمة حلا شيحة، أن شهر رمضان هو شهر فضيل تتنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لذلك أعلنت تسامحها لجميع ممن ظلمها وأساء إليها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أجمل من التسامح والتغافل والدعاء، فهذا أجمل بداية فى أجمل شهر.

وقالت حلا، فى تدوينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أُشهدك يا ربى فى أول ليلة فى رمضان أنى أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وبتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول فى شهرك الكريم، وأُشهدك أمام كل أحبابى فى مصر والوطن العربى، أنى سامحت من ظلمنى ومن أساء لى بقصد أو بدون قصد وأسألهم أمامك يا الله إن أسأت لأحد بقصد أو بدون قصد أن يسامحونى ويدعو لى بالخير".

وتابعت حلا: "هذا شهر فضيل شهر تتنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار فعشان نستقبل هذا الشهر مفيش أجمل من التسامح والتغافل والدعاء فهى أجمل بداية فى أجمل شهر".