شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان: ما فيش ممثلة فى مصر زي دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة سلوي عثمان ان الفنانة دنيا سمير غانم تتمتع بموهبة كبيرة، وانها مختلفة تماما ولا تشبه أحد، كما انها تقدم اداور متنوعة، مشيرة انه لا توجد ممثلة في مصر تستطيع تقديم الدور الذي قامت به دنيا في فيلم " الفرح"

وقالت الفنانة سلوي عثمان في أحد اللقاءات " دنيا فنانة كبيرة..وبعدين بتعرف تقلد، عندها غني، في شخصيتها الفنية، وعندها موهبة التلقيد، يعني مثلا تطلعي واحدة في مصر سواء صغيرة ولا كبيرة تعمل الدور دا..مافيش واحدة.. صعب"، لترد عليها دنيا سمير غانم من خلال ستوري إنستجرام الخاص بها قائلة :" انا متشكرة جدا لحضرتك يا أستاذة سلوي دي شهادة اعتز بها من فنانة قديرة زي حضرتك".

وكانت قد أعربت الفنانة رحمة أحمد، عن سعادتها من ردود الفعل الإيجابية بعد ظهورها في مسلسل الكبير أوى 6، ووجهت الشكر لكل من ساعدها وهم النجم أحمد مكى و الفنان أحمد أمين والمخرج أحمد الجندى.

وكتبت رحمة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" أنا مش عارفة اعبر ان احساسي بالامتنان الحمدلله والشكر لله اي حاجة حلوة حصلت أواتقالت ليا ده كرم كبير أوي من ربنا يمكن أكبر من اللي استحقه عاوزة اقول ٣ نقط".

وأضافت:" الأولي وهفضل اقول البوقين دول كل ما حد يشاور النقطة دي أن فنانة زي دنيا سمير غانم لا تقارن بحد أنا مش حد خالص أنا من فانز دنيا سمير غانم..لان لو اتحطينا في مقارنة من المؤكد إني أنا اللي هبقى خسرانة".

وتابعت:" الثانية بعد توفيق ربنا أن فنان زي أحمد مكي يدي مساحة لحد يقول حاجة مبتحصلش من أي فنان موجود على الساحة الراجل ده عنده اللي يكفيه وزيادة انه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب ايده.. مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه فنيا ولا إنسانيا".

وأردفت في حديثها:" المبدع احمد الجندي ميتخيرش عنه... يسيبك تقول..ويعليك..ويركبلك شغل ..وذكي يعرف يطلع ضحك من اي شخصية ويحطها في مكانها الصح الثالثة ليك انت يا حبيب قلبي..اخويا الكبير الداعم المستمر بكل الطرق...صادق في فرحته ..انا مهما حكيت على عملته معايا عشان اوصل اني ابقا في عمل من اهم الاعمال في رمضان مش هكفي فيك كلام....شكرا أحمد أمين الاخ والفنان والانسان انك دايما جنبي".

واختتمت حديثها، قائلة:" أحمد أمين و أحمد مكي و أحمد الجندي انتو مكسب لاي فنان ولاي شخص وبشكر ربنا دايما ان ربنا كتبلي اني اعرفكوا وشكرا لاي حد دعمني حتي لو بكلمة كويسة وبالأخص صلاح الدالي فنان هياخد حقه كويس جدا ويستأهل اكتر"