أصالة تثير الجدل حول حملها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 02:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة السورية ” أصالة ” على خلفية حضورها لحفل السحور الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية يوم أمس الثلاثاء .

وظهرت أصالة في الصور أثناء تحضيراتها وتجهيزاتها لإطلالتها بالحفل والتي اعتمدت بها على جامبسوت باللون البنفسجي وارتدت فوقه عباءة مطرزة .

وأثارت صور الفنانة أصالة حالة من الجدل بين المتابعين بسبب ظهورها ببطن منتفخ بشكل واضح مما دفعهم إلى التساؤل حول حملها من زوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” .