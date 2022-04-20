كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 02:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة السورية ” أصالة ” على خلفية حضورها لحفل السحور الخيري الذي أقيم في المتحف القومي للحضارة المصرية يوم أمس الثلاثاء .
وظهرت أصالة في الصور أثناء تحضيراتها وتجهيزاتها لإطلالتها بالحفل والتي اعتمدت بها على جامبسوت باللون البنفسجي وارتدت فوقه عباءة مطرزة .
وأثارت صور الفنانة أصالة حالة من الجدل بين المتابعين بسبب ظهورها ببطن منتفخ بشكل واضح مما دفعهم إلى التساؤل حول حملها من زوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تثير الجدل حول حملها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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