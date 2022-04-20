حلا شيحة : ” مشهد تعشقه عيني ويصرخ له قلبي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 02:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو توثق تواجدها بالحرم المكي لأداء مناسك العمرة .

وأرفقت حلا شيحة منشورها بتعليق جاء فيه : ” الله علي جمال المكان مكة المكرمة المباركة من السماء إلي الأرض، اختارها الله أشرف بقاع الأرض واختار بيته الحرام فوق أراضيها المقدسة .. مشهد تعشقه عيني ويصرخ له قلبي ويبكي حُباً وشوقاً ” .

وتابعت مستشهدة بآية قرآنية : ” رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) ” .

وأضافت حلا : ” دعوة سيدنا إبراهيم وصبر أمنا هاجر في صحراء مع طفل رضيع ويتركها زوجها فتصبر وتحتسب الأجر عند الله فيأتيها وإبنها الخير كله ماء زمزم ثم الزرع ثم سُكني أرض الحجاز إلي يومنا هذا ” .

وكتبت : ” معاني عظيمة ومهمة علشان قلوبنا تسلم لخالقها ولا تيأس ابدا .. هناك شفت مشاهد رهيبة وأفئدة فعلا تهوي يعني بتجري علي ربنا اطلب منه وتبكي وتتمني، مفيش أجمل من كدة ” .

واختتمت حلا شيحة منشورها : ” الله علي جمالك وحلمك علينا مع قدرتك وجبروتك ودك وعفوك .. اللهم تقبل منا رمضان إنك عفو تحب العفو فاعفوا عنا .. دي صور أنا صورتها كلها جديدة وماشاء الله عدد ضخم وصورة تفرح قلب أي محب ” .