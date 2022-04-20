كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 02:57 مساءً - تعرضت الفنانة الأردنية ” ميس حمدان ” إلى موجة من الانتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين اتهموها بالإساءة إلى دولة المغرب وعاصمتها (الرباط) .
وذلك على خلفية تشبيه ميس حمدان للرباط ب (رباط الحذاء) خلال تقديمها لبرنامج ” ساعة حظ ” وسؤالها للمتسابق في فقرة الجغرافيا عن عاصمة المغرب .
حيث وجهت ميس هذا السؤال إلى المتسابق وعندما رأت تردده وعدم معرفته بالإجابة حاولت مساعدته فقالت : ” كيف بتريط كندرتك ؟ ” .. ليجيبها ” الرباط ” .
وانتقد المتابعون الطريقة التي حاولت بها الفنانة الأردنية مساعدة المتسابق وتوصيل المعلومة له مؤكدين على أنها لا تمتلك الكفاءة الإعلامية لتقديم البرامج التلفزيونية .
فيما أشار البعض إلى أن تصرف ميس حمدان هو تصرف غير لائق على الهواء ويعد إساءة وإهانة لإسم عاصمة المغرب مطالبين إياها بتقديم الاعتذار عن ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وهجوم على ميس حمدان واتهامها بالإساءة إلى المغرب .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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