انتقادات وهجوم على ميس حمدان واتهامها بالإساءة إلى المغرب .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 02:57 مساءً - تعرضت الفنانة الأردنية ” ميس حمدان ” إلى موجة من الانتقادات من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين اتهموها بالإساءة إلى دولة المغرب وعاصمتها (الرباط) .

وذلك على خلفية تشبيه ميس حمدان للرباط ب (رباط الحذاء) خلال تقديمها لبرنامج ” ساعة حظ ” وسؤالها للمتسابق في فقرة الجغرافيا عن عاصمة المغرب .

حيث وجهت ميس هذا السؤال إلى المتسابق وعندما رأت تردده وعدم معرفته بالإجابة حاولت مساعدته فقالت : ” كيف بتريط كندرتك ؟ ” .. ليجيبها ” الرباط ” .

وانتقد المتابعون الطريقة التي حاولت بها الفنانة الأردنية مساعدة المتسابق وتوصيل المعلومة له مؤكدين على أنها لا تمتلك الكفاءة الإعلامية لتقديم البرامج التلفزيونية .

فيما أشار البعض إلى أن تصرف ميس حمدان هو تصرف غير لائق على الهواء ويعد إساءة وإهانة لإسم عاصمة المغرب مطالبين إياها بتقديم الاعتذار عن ذلك .