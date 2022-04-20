شكرا لقرائتكم خبر عن سماء إبراهيم تتألق فى دراما رمضان بشخصيات كوميدية فى "دايمًا عامر والكبير 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة سماء إبراهيم واحدة من نجمات دراما رمضان، خاصة بعد الأداء المميز في مسلسلي الكبير أوى 6 مع النجم أحمد مكى، والتي قدمت من خلاله شخصية "الكبيرة فحت"، وأيضاً في مسلسل "دايماً عامر" مع النجم مصطفى شعبان، بشخصية معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة رؤيا التي تترأسها الفنانة لبلبة.



سماء ابراهيم

وخطفت سماء ابراهيم الأضواء فى المسلسلين، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصايتها، خاصة بعد جملتها الشهيرة في مسلسل "الكبير أوى6"، "أنت مش مظبوط ياض"، كما أشاد الكثير بتألقها فى دورها في مسلسل "دايماً عامر"، مع النجم مصطفى شعبان.

سماء إبراهيم هي مصممة ديكور بدار الأوبرا المصرية، كما تعمل مخرجة وكاتبة وممثلة مسرحية، بالإضافة إلى دراستها التمثيل والإخراج، تخرجت فى كلية الفنون الجميلة، ثم التحقت بأكاديمية الفنون ودرست النقد الفني وتخرجت بحصولها على امتياز، وقدمت سماء العديد من العروض في مهرجانات دولية، وكان آخرها المونودراما الموسيقية "أنا كارمن"، حيث قدمت المسرحية برؤية خاصة لم يقدمها أحدًا من قبل.