بعد زيارته النادرة.. هاري: الملكة محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 1:26 مساءً

في أول رحلة له ولزوجته ميجان إلى بريطانيا منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية، أعلن الأمير هاري أنه تأكد أن جدته الملكة إليزابيث “محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة” وأنها “في أمان”.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أثارا موجة صدمة إزاء العائلة المالكة خلال مقابلة تلفزيونية مثيرة مع أوبرا وينفري العام الماضي.

وقال هاري في مقابلة مع شبكة (إن.بي.ٍسي) التلفزيونية، خلال دورة ألعاب إنفكتوس في لاهاي “كان رائعا أن أكون معها”.

وأضاف: “كنت أود التأكد من أنها في أمان تحيط بها دائرة الأشخاص الصحيحة… كما تعلمون، بيتي الآن… في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة”.

وتابع: “كان من الجميل أن أراها… هي في هيئة رائعة”.

ويعيش هاري وميجان وابنهما وابنتهما الصغيران في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وعاد هاري إلى بريطانيا لحضور جنازة جده قبل عام لكنه لم يحضر حفل تأبين أقيم الشهر الماضي بسبب خلاف مع الحكومة بخصوص إجراءات الأمن.

وابتعدت الملكة، التي ستبلغ من العمر 96 عاما غدا الخميس، عن دائرة الضوء إلى حد كبير بعد أن أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول بسبب تعب لم يُكشف عنه، ونصحها الأطباء بأن تلزم الراحة.

وجاءت نتيجة اختبار كوفيد الذي أجرته في فبراير شباط إيجابية وقيل إن الأعراض متوسطة أشبه بنوبة البرد.