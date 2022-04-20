انفصال ريهانا عن حبيبها.. شائعة أم حقيقة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد موقع ” RadarOnline ” الأمريكي، نقلاً عن مصدر مقرّب من النجمة العالمية ريهانا وحبيبها آيساب، أن انفصالهما بسبب الخيانة مجرد شائعة.

كما نفى المصدر أن تكون حادثة الخيانة قد حصلت في الأساس، مؤكداً أن كل الأخبار التي تحدثت عن ذلك لا أساس لها من الصحة.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خبر مفاده أن النجمة العالمية ريهانا، الحامل بطفلها الأول، قد انفصلت عن حبيبها آيساب روكي بعد أن اكتشفت خيانته لها في أسبوع الموضة مع حبيبته السابقة ومصممة أحذية Fenty أمينة معادي.

وكان الشخص الأول الذي أعلن خبر الانفصال على تويتر مدون الموضة “لويس من روما” حيث ادّعى في تغريدة له مساء أمس أن “ريهانا وآيساب انفصلا، بعدما أمسكته يخونها مع مصممة أحذية Fenty أمينة معادي في أسبوع الموضة”.

وذكر لويس في تغريداته المتتالية أن “أمينة” كانت مسؤولة عن تصاميم عرض أحذية Fenty، كما أن ريهانا لطالما كانت تظهر بتصاميمها، كما لفت إلى أن أمينة وآيساب تعاونا معاً بمجموعة أحذية عندما كانا يتواعدان سابقاً.

وحتى الآن لم تعلق ريهانا أبداً على الموضوع وكذلك آيساب روكي، لكن الخبر أحدث ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد الغضب من آيساب الذي، بحسب قولهم تجرأ على خيانة ريهانا، أو في العموم خيانة امرأة حامل بطفلة.

وكانت عدسات كاميرات الباباراتزي قد تمكنت من التقاط صور للنجمة العالمية ​ريهانا،​ وهي تتجول في أحد المتاجر التي تبيع ملابس خاصة بالأطفال.

وظهرت ريهانا في الصورة وهي تختار ملابس خاصة بطفلة “فتاة”، الأمر الذي جعل الصور تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وحسم رواد الإنترنت الجدل بأنها حامل بفتاة، على الرغم من أنها حتى الساعة لم تكشف عن جنس مولودها.