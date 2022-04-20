انتقادات لاذعة لـ ميغان ماركل بسبب ما قالته عن زوجها الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت الدوقة ميغان ماركل حديث السوشيال ميديا بعد كلمتها الأخيرة في هولندا التي عرّفت بها عن زوجها مستخدمة ألقابه الملكية.

وفي التفاصيل، فخلال كلمتها في حفل افتتاح دورة ألعاب إنفيكتس المؤجلة، التي أقيمت في مدينة لاهاي بهولندا في يوم السبت المنصرم الموافق ليوم 16 إبريل 2022، قدمت الممثلة المعتزلة ميغان ماركل زوجها البريطاني بألقابه الملكية.

وقالت ميغان ماركل: “أرجو أن ترحبوا معي بمؤسس دورة ألعاب إنفيكتس وزوجي ووالد طفلينا، الأمير هاري دوق ساسيكس”. وهذا التعريف كان كفيلاً بوضع ميغان في مرمى الانتقادات، خاصة أنها كانت السبب وراء تخلي الأمير هاري عن مهامه الملكية، كما أن الأمير هاري بنفسه يطلب من الجميع مناداته باسم “هاري” فقط ويحاول دائماً إعطاء صورة الأمير المتواضع والبسيط والذي قلما ما يستخدم لقبه الملكي. وفي سياق منفصل.

وخلال حديث له خلال كلمته في افتتاح دورة ألعاب إنفيكتس في لاهاي عن طفله الأكبر أرتشي ماونتباتن وندسور البالغ من العمر 3 أعوام، كشف الأمير هاري أنه يحلم بالسير على خطى والده في العمل كطيار مروحية.

وقال الأمير هاري: “لكي تكون قدوة، أو مثلاً يحتذى به، يتطلب الأمر القوة والشجاعة، عندما أتحدث إلى ابني أرتشي عما يريد أن يكون عندما يكبر، في بعض الأيام يرغب في أن يصبح رائد فضاء، وفي أيام أخرى أن يكون طياراً – ومن الواضح أنه استقر الآن على أن يصبح طيار مروحية”.

وتابع حديثه بالقول: “في بعض الأحيان أيضاً يحلم، أن يصبح مثل القط “كاوازي” Kwazii من مسلسل الرسوم المتحركة Octonauts، وإذا كنتم تضحكون فهذا يعني أنكم قد شاهدتم المسلسل”.

كما كشف الأمير أنه قال لابنه: “بغض النظر عما تريد أن تكون عندما تكبر، فإن شخصيتك هي الأهم، ولن يكون هناك شيء يمكنه أن يجعلني ووالدته أكثر فخراً من رؤيته يتمتع بشخصية مثلما نراه أمامنا اليوم”.

يُذكر أن دورة ألعاب إنفيكتس هي دورة ألعاب أسسها الأمير هاري في عام 2014 وأقيمت للمرة الأولى في لندن، وهي عبارة عن منافسات شبيهة بمنافسات دورة الألعاب البارالمبية وهي مخصصة لأفراد الجيش من مختلف أنحاء العالم، ممن أصيبوا بإصابات أو إعاقة خلال فترة خدمتهم بالجيش.