فن ومشاهير

ويجز يتعرض لحادث سير بدراجته النارية.. وهذه حالته

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مغني الراب الشهير ويجز، عن تعرضه لحادث أثناء قيادته للدراجة النارية، مما أدى إلى نقله للمستشفى على الفور.

أخبر ويجز متابعيه بالحادث عبر نشر صورة من داخل المستشفى له، عبر خاصية “الاستوري” في حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

هذا وبعث مغني الراب المصري الشاب برسالة طمأن من خلاله محبيه على حالته الصحية، إذ على الصورة قائلًا: “لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية، آسف أحبتي لقد تعرضت لحادث”.

ويجز بدى في اللقطة التي نشرها وهو يبتسم، وإلى جواره الخوذة التي كان يرتديها أثناء قيادة دراجته النارية، حيث يبدو من الصورة أنه قد أصيب في ذراعه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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