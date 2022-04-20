عايض.. هذه الأغنية كانت لي وذهبت لـ أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان عايض، خلال استضافته في برنامج “مراحل”، عن أن هنالك عملاً عاطفياً جهزه وسجله بصوته، والوقت لم يسمح له بأن يطرحه، لكن الملحن أعطاه لفنان آخر، فسأله العليان: هل انسحب منك العمل؟ فأجاب عايض: لم ينسحب ولكن الملحن أعطاه لفنان آخر لعدم تمكني من طرحه وقتها، فسأله العلياني: مَن الفنان، راشد الماجد أم ماجد المهندس؟

فأجاب: فنانة، وهي أصالة نصري، فقال له العلياني: أصاله فنانة تحبك، فاجاب عايض: أنا أحب أصالة قبل أن أدخل الفن، فسأله العلياني: هل الأغنية جميلة؟ فأجاب عايض: نعم جميلة.

يُذكر أن الأغنية كانت من كلمات الأمير بندر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتقول كلماتها :

تقول تبغاني وتبغيني ما اجيك

اجيك لو اني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لارتد لاجيك

واجيك لوني طريح الفراشي

يا اللي تبشرني بصبحك لياليك

ياللي حياة العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فاعرف ترا روحي عشانك بلاشي

برنامج “مراحل” تقديم الإعلامي علي العلياني، ويُعرض على قناة SBC في رمضان.