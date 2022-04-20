أحمد زاهر ينشر بوستر فيلمه الجديد.. هذا موعد طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد زاهر عن البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد ” فارس ” والمنتظر عرضه خلال موسم عيد الفطر في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

وظهر أحمد زاهر، من خلال البوستر الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستغرام”، ممسكاً بجنزير من حديد وسيطرت على وجهه علامات الحدة والترقب، وعلق قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله البوستر التشويقي الرسمي الأول لفيلم فارس قريباً جداً في كل دور العرض السينمائي في مصر وكل الوطن العربي ادعولنا ويا رب يعجبكم”.

تدور قصة فيلم “فارس” حول شخصية شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفي الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم “فارس” بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، مصطفى نصرالدين، أحمد صفوت، محمود عوض، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رءوف عبدالعزيز.