طارق لطفي: أستمتع بتقديم أدوار الشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الفنان طارق لطفي، باستمتاعه بتقديم أدوار الشر رغم أنها تخالف طبيعته الشخصية، وقال إنه وقع في غرام دراما الصعيد بعد بطولة مسلسل “جزيرة غمام” الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022، مؤكدًا أنه تم اختيار اللهجة السوهاجية لأنها أسهلهم إلا أنها تحتاج إلى تدريب.

وأضاف طارق لطفي خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “مطبخ الستات” الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة “CBC”، أن شخصية خلدون التي يقوم بها في مسلسل “جزيرة غمام” مختلفة تمامًا عن شخصيته في مسلسل “جبل الحلال”، مؤكدًا أنه يستمتع في أدوار الشر برغم اختلافها عن طبيعته الشخصية.

وتابع لطفي: واجهنا عدة صعوبات خلال تصوير مسلسل جزيرة غمام منها تقلبات الجو والعواصف الترابية، كما أنه أصيب بشرخ في الأحبال الصوتية لكي يصل لشخصية خلدون.

مسلسل “جزيرة غمام” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، وأحمد أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد جمعة، ورياض الخولي، ووفاء عامر.