هند صبري تحذّر: أمننا الغذائي والمائي في خطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنفت النجمة هند صبري، نشاطها كسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقامت بزيارة إلى مشروعات التكيف مع تغير المناخ التي تديرها الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وأطلقت تحذيرا مشددا حول أثر ارتفاع درجات الحرارة على الأمن الغائي والمائي.

وخلال زيارتها التي استغرقت يومين، توجهت هند صبري إلى بعض الأماكن في محافظتي الأقصر وأسوان، وأوضحت الدور الفعال لبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهودهما المشتركة في النهوض ببرنامج تطوير التنمية الريفية الذي يدعم 80000 شخص من أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين في صعيد مصر.

كما التقت هند صبري ببعض المزارعين وتحدثوا عن تأثير البرنامج على إنتاجهم من المحاصيل الزراعية، ودخلهم، وأمنهم الغذائي، ومواجهة تأثيرات تغير المناخ.

وقالت صبري: يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على زراعتنا وعلى مواردنا المائية، مما يجعل أمننا الغذائي والمائي في خطر، لذلك فإن كل منا له دور سواء كنا حكومات أو مؤسسات أو أفراد، ونحن في برنامج الأغذية العالمي نقوم بدورنا وذلك من خلال التعاون مع الحكومة المصرية لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ.

كما زارت الفنانة هند صبري مركز الإنذار المبكر المدعوم من قبل برنامج الأغذية العالمي، والذي تديره وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمعيات التنمية المجتمعية، حيث يوفر المركز نظام انذار المبكر وتقديم المعلومات والنصائح للمزارعين حول كيفية حماية المحاصيل وتقليل الخسائر ومساعدتهم للاستعداد للتغيرات المناخية المفاجئة.

يذكر أن هند صبري، تسلمت في حفل افتراضي بسبب ظروف جائحة كورونا شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي تقديراً “لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، بصفتها واحدة من سفراء النوايا الحسنة للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت جائزة نوبل للسلام مُنحت لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع. ويرى البرنامج أن المساعدات الغذائية ضرورية في دعم الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام والأمن.

وحسب بيان رسمي صادر عن مكتب برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت النجمة هند صبري، وهي تتسلم جائزتها في مقر المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة: “مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالمًا أفضل، عالمٌ خالٍ من الجوع. أنا فخورة جداً لأني جزء من هذه الأسرة”.

وأضافت: أفكر اليوم في جميع الناس الذين قابلتهم والذين يعملون مع برنامج الأغذية العالمي، سواء في مخيمات اللاجئين، أو في مكاتب البرنامج في العديد من البلدان التي زرتها. إن هذه الجائزة لنا جميعًا، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يوميًا. وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء كل يوم براً وبحرًا وجوًا”.

وأضافت هند صبري: “عندما بدأت العمل مع برنامج الأغذية العالمي منذ سنوات عديدة، كانت المنطقة مختلفة، ولم أعتقد أبدًا أننا سنشهد هذا القدر من الاحتياج والحزن والخسارة الذي شهدناه خلال السنوات الماضية. وآمل أنه في يوم من الأيام لن يقلق أحد بشأن حصوله على وجبته التالية. وبصفتي سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من 12 عامًا حتى الآن، أشعر بالفخر الشديد بأنني أنتمي إلى هذه الأسرة.”

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة الحائزة على العديد من الجوائز قد عُينت كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010. وقامت قبل تعيينها وطوال فترة عملها مع البرنامج بزيارة عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنجلاديش.

وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كانت هند صبري ولا تزال صوت من لا صوت له في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، وهم الأشخاص الذين يكافحون كل يوم في صمت لمواجهة الجوع والنزاعات.”

وأضافت: “يحتفل موظفو برنامج الأغذية العالمي البالغ عددهم 20 ألف موظف بجائزة نوبل للسلام، ويعمل العديد منهم على الخطوط الأمامية للصراع من أجل التصدي للجوع. إنها لحظة مميزة بالنسبة لأسرة برنامج الأغذية العالمي. وهند واحدة من هذه الأسرة ويشرفنا أن تشاركنا في هذا التقدير.”

وقالت هند صبري، التي تحرص على نقل تجربتها الإنسانية وقيمها إلى ابنتيها، إن كليهما متحمستان لدورها في العمل الإنساني: “أنا أخبرهما عن عملي مع برنامج الأغذية العالمي، وزياراتي إلى مخيمات اللاجئين ومشروعات البرنامج حول العالم. وأعلمهما أن الجوع ليس أمراً منفصلاً عن الجهل، وليس منفصلاً عن الحرب أو جميع الأشياء السلبية التي تحدث في العالم.”

تحمل الشهادة الممنوحة للنجمة هند صبري توقيع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي تسلم الجائزة نيابة عن البرنامج وموظفيه في احتفال افتراضي عبر الانترنت بسبب القيود المفروضة جراء جائحة فيروس كورونا.

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.