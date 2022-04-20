شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18 .. مناظرة فقهية بين عرفات ويسرى أمام أهل الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18 شهدت أحداثا كثيرة ومتلاحقة، فالشيخ عرفات يقوم بتوزيع مال صندوق الجامع على الفقراء والمساكين، ويجمع المال من الأغنياء حتى يتم وضعه فى المدرسة.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18 .. يحاول البعض من أهل الجزيرة عزل عرفات من المشيخة، فيطلب محمد جمعة الذى يقوم بدور الشيخ يسرى مناظرة مع الشيخ عرفات أمام أهل الجزيرة، وإذا خسر عرفات يتم عزله عن المشيخة ويعود محارب لمكانته، لكن الشيخ فتحي عبد الوهاب الذي يقوم بدور "الشيخ محارب" يقوم بتوبيخ الشيخ "يسري" لأنه قام بطرح فكرة "المناظرة" أمام "عرفات"، وأخبره انه لن يذهب للمناظرة لأنه يعرف أن عرفات متعلم وهو تلميذ الشيخ «مدين» وأخذ من علمه، وسكوته أدب وليس لجهلة.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18 .. هلالة ترفض العودة لعجمى بعد حمل زوجته نوارة

أصبحت بنورة زوجة الحاج "عجمي" الجديدة حامل، فذهب وأخبر "هلالة" بخبر حمل زوجته، وطلب منها العودة إليه لكنها رفضت طلبه وأخبرته أنه لا يمكنه أن يأتي لمنزها مرة آخر، وتكتشف خادمة منزل عجمي، حمل زوجته، دون أن يخبرها أحد بالخبر، وتبلغ درة ابنته به، لكنها لا تصدقها، إلا أنها تتأكد من صحة الأمر، عندما تأتي نجاة والدة بنورة إليهما، في ساعة متأخرة من الليل.

يقوم عرفات الذي يقوم بدوره الفنان احمد امين بتعليم "العايقة" طريقة كتابة اسمها، وأثناء ذلك حاولت الإيقاع به حتي تعرف سره، فأخبرها أن تأتي غدًا حتي يطلعها على سره.





مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18 .. البطلان يذهب لخلدون ويطالبه بتقسيم الجزيرة

ذهب البطلان إلى خلدون خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18 ، ويؤكد له الأخير أنه سيكون طوعًا له في حالة استجاب لنصائحه في تقسيم الجزيرة إلى جزأين، ويهدده البطلان بأنه سيتخلص منه، إذا لم يحدث ما قاله.

يذهب محارب إلى يسري، ويكشف الأول عن خوفه من المناظرة المنتظرة بينهم وبين عرفات، ويقول له إن "عرفات" كان حبيب "الشيخ مدين"، إلا أن يسري يصر على المناظرة، ويمنحه حجابًا للنصر، لكن يرفض يسري أخذه.

يذهب عرفات إلى عجمي، ويخبره بأنه لا يريد هذه المواجهة، لكن عجمي يصمم على رأيه، فيستسلم عرفات ويقرر أن يتركها على الله، ينفعل خلدون على العايقة، ويهددها بأن روحها أمام أن تعرف سر عرفات.

وتنتهي الحلقة بمقابلة عددا من أطفال الجزيرة لعرفات، ويشجعونه قبل المناظرة، كما يسألهم عن معنى الصدق، فيقولون له إنه عدم الكذب، ليرد عليهم بأنه قول الحق في وقت لا ينجي فيه إلا الكذب.

مسلسل جزيرة غمام إنتاج شركة سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.



احمد امين في دور عرفات



رياض الخولي



طارق لطفي في شخصية خلدون



فتحي عبد الوهاب