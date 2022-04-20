شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من المستشفى .. ويجز: كسر فى الترقوة دعواتكم بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب ويجز عن صورة جديدة له وهو في المستشفى بعدما أصيب في حادث دراجة نارية، وظهر وويجز وهو علي مستلقي عل السرير وعلق علي الصورة التي نشرها علي ستوري الانستجرام الخاص به بـ " اصبت بكسر في الترقوة الشمال ادعوا لي بالشفاء العاجل".



ويجز

تعرض ويجز لحادث أثناء قيادته دراجة نارية، حيث نشر صورة له وهو علي سرير المستشفي، من خلال ستوري حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، وظهر في الصورة وهو مبتسم وبجانبه خوذته التى يستخدمها أثناء قيادة الدراجة النارية، قائلا فى تعليقه على الصورة: "لا استطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث".

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صابة ويجز في حادث

ويبدو من خلال الصورة أن ويجز تعرض لإصابة طفيفة في ذراعه، وكان قد نشر في وقت سابق أكثر من صورة له وهو يركب دراجات نارية ويقوم بعدد من الحركات البهلوانية أثناء قيادتها.

وكان مغنى الراب "ويجز"، طرح عبر قناته على يوتيوب أغنية بعنوان "بعودة يا بلادى" من فيلم كباتن الزعترى، وهو العمل الذى كان ضمن القائمة لطويلة لترشيحات الأوسكار في دورته الـ94.

أحداث "كباتن الزعتري" تدور حول أفضل صديقين "محمود" و"فوزي" اللذين يعيشان في "مخيم الزعتري" للاجئين في الأردن، ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهم.

وعلى الرغم من كونهما محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب، إلا أنهما يظلان متفائلين ويمارسان الرياضة يومًا بعد يوم.. عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميا، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم!

ويعد "كباتن الزعتري" أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل عليه في مخيم الزعتري بالأردن.