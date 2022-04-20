شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين فالأولى معزة والثانية مذلّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة اللبنانية نوال الزغبى، كل فترة على توجيه رسالة أو حكمة أو نصيحة لجمهورها عبر حسابها على تويتر واليوم كتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين فالأولى معزة والثانية مذلّة".



نوال الزغبى

و تحيى نوال الزغبى، حفلاً غنائيًا، في أمريكا في شهر مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبى باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

عن رأيها في أغانى المهرجانات كشفت عن أنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول سؤال عن أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قالت: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.