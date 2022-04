نجاح قياسي لفيلم The Batman.. هذا ما حققه في شهر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت إيرادات فيلم ذا باتمان ​The Batman​ إلى 739 مليوناً و715 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي بعد مرور أكثر من شهر على طرحه، حيث كان قد طرح في الرابع من شهر آذار/مارس 2022 المنصرم. وتوزعت الإيرادات بين 362 مليوناً و515 ألف دولار في دور العرض الأميركية، و377 مليوناً و 200 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وكان فيلم The Batman ومدته ساعتان و56 دقيقة قد حقق ثاني أفضل افتتاحية عرض فيلم في زمن الكورونا بدور العرض السينمائي، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batman إلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض.

وكان مات ريفز، مخرج فيلم “The Batman ذا باتمان”، قد نشر فيديو على حسابه في “تويتر”، يُظهر بعض المشاهد المحذوفة من الفيلم الشهير الذي طرح مؤخراً في دور العرض، وتصدر شباك التذاكر. وتبلغ مدة الفيديو 5 دقائق، حيث ظهر باتمان في لقطة مع الجوكر في آخر الفيلم، ولكن اللقطة المحذوفة كانت قبل ذلك، وتحديداً في أثناء تحقيق باتمان لمعرفة هوية صاحب شخصية Riddler، ليقابل حينها الجوكر. وواجه باتمان في الفيديو خصمه الكلاسيكي، الجوكر، الذي يؤدي شخصيته النجم باري كيوغان.

وكان مات ريفز قد قال لمجلة “فاريتي” إن المشهد يتبع اكتشاف باتمان أن عدوه قد قتل مفوض شرطة مدينة جوثام، تاركاً وراءه ملاحظات مشفرة أخرى موجهة إلى باتمان. وقد أحدث الفيديو ضجة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد إعجاب رواد الإنترنت الذين أشادوا بأداء النجم روبرت باتينسون، وأداء باري كيوغان، وتمنوا لو أن المشهد لم يحذف من الفيلم.

يشار إلى أن فيلم “باتمان” من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم: روبرت باتينسون في دور باتمان، زوي كرافيتز في دور سيلينا كايل/ كات وومان، بول دانو في دور ريدلر، جيفري رايت في دور جيمس جوردون، جون تورتورو في دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.