شاروخان يعود بـ3 أفلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن غاب عن الشاشة الفضية لأكثر من 3 أعوام، سيعود نجم بوليوود الشهير شاروخان بـ3 أفلام هذا العام.

وقد بدأ شاروخان بالفعل تصوير فيلم ثالث في هذا العام بعد أن انتهى من تصوير فيلميه الجديدين Pathaan وهو للمخرج سيدهارث أناند وإنتاج شركة ياش راج للإنتاج السينمائي، وفيلم جديد آخر لم يتم الكشف عن اسمه للمخرج وكاتب السيناريو الهندي آتلي.

وقد بدأ في الأسبوع الماضي وتحديداً في 13 أبريل/ نيسان 2022، شاروخان بتصوير فيلمه الثالث للمخرج راجكومار هيراني، الذي يتناول حياة المهاجرين الفقراء، وتدور أحداثه في قرية صغيرة في بنجاب؛ حيث بدأ التصوير حالياً إضافة إلى أن بعض المشاهد سيتم تصويرها في بودابست ولندن.

وذكرت بعض التقارير في الصحف الهندية أن الممثلة الهندية تابسي بانو ستشارك في بطولة الفيلم الجديد إلى جانب شاروخان، كما ستشارك شركة شاروخان للإنتاج السينمائي والتي تحمل اسم شركة Red Chillies Entertainment، في إنتاج الفيلم.

وفي سياق منفصل، حضر النجم شاروخان حفل إفطار هذا العام الذي أقامه العضو السابق في الجمعية التشريعية لولاية ماهاراشترا، “بابا صدِّيقي” يوم أمس بعد توقف دام عامين، بسبب الوباء COVID-19، وذلك في فندق Taj Lands End في مومباي.

وفي الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها من الحفل، شوهد نجوم الصف الأول في بوليوود وهم يصلون إلى المكان، إلى جانب شاروخان، مثل سلمان خان وهينا خان وإيشا جوبتا، إضافة إلى ملكة جمال الكون هارناز ساندو وغيرهم.

يشار إلى أنه في كل عام، يستضيف “بابا صدِّيقي” حفلات إفطار مرصعة بالنجوم، ويحضرها “شاروخان” و”سلمان خان” بانتظام. هذا العام، أصدر “بابا” بياناً قال فيه: “بما أننا كنا في منتصف جائحة، فقد قررت عدم استضافة حفل الافتتاح على مدار العامين الماضيين. لقد فاتني حقاً الالتقاء مع أصدقائي ويسعدني أن أستضيف عائلتنا هذا العام مرة أخرى في هذا الحدث. لا يسعنا الانتظار لرؤية جميع ضيوفنا في 17 أبريل”.