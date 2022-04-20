انفصال أصالة عن فائق حسن يتصدّر مواقع التواصل.. والحقيقة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال اليومين الماضيين العديد من الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصال النجمة السورية أصالة عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعد أقل من عام من زواجهما وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر دون توضيح الأسباب التي دفعت لذلك.

وبمتابعة السوشال ميديا بشكل واسع نجد أن ما يتم نشره لا يتعدى الشائعات التي لا صحة لها على الإطلاق ولا تمت للحقيقة بصلة وخصوصاً ان أصالة وفائق يعيشان أجمل لحظاتهما بجو من الحب والتفاهم الكبير.

وكانت أصالة قد ظهرت مع زوجها فائق حسن في دبي قبل أيام قليلة وبديا وهما يعيشان حالة من الانسجام والتفاهم الكبير والحب.

وبالمقابل استغرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الهدف من نشر الشائعات حول أصالة في موضوع رده البعض إلى نجاحها الفني الكبير الذي حققته العام الماضي ومطلع العام الحالي كمحاولة للتشويش على هذا النجاح.

وكانت أصالة وفائق قد ظهرا بصورة مميزة في حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة حيث دعم فائق زوجته بشكل كبير وبدا سعيداً بحفل زفاف شام الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي.

وكان فائق قد التقط صورة مع أيمن الذهبي طليق أصالة والتي أشعلت السوشال ميديا حيث كشف أيمن الذهبي حينها أن الصورة كانت في البداية تجمع العائلة كلها وأنه قال لفائق أن هذه الصورة ستشعل السوشال ميديا قبل ان يطلب منه فائق حسن التقاط صورة تجمعهما فقط هو أيمن الذهبي مؤكداً ان هذه الصورة هي من ستشعل السوشال ميديا وهذا ما حصل بالفعل.

وقبل حوالي العشرين يوماً نشرت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة تجمعها بزوجها فائق حسن وعبّرت عن حبها الكبير له ووصفته بالهدية العظيمة.

بينما كان فائق قد وجه قبل ذلك رسالة رومانسية مميزة لأصالة وأكد من خلالها على عشقه الكبير لأصالة.