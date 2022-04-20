شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل دايما عامر الحلقة 18 .. مصطفى شعبان يرفض تفتيش الطلبة بعد اكتشاف سرقة أحدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل دايما عامر الحلقة 18 شهدت حادث سرقة أحد الطلاب الذى قام خلال حصة اللغة العربية بإبلاغ المعلم أنه تعرض للسرقة، حيث سرق من حقيبته المصروفات الدراسية.

مسلسل دايما عامر الحلقة 18 صلاح عبد الله يجتمع بالمدرسين

وفي مشهد آخر خلال مسلسل دايما عامر الحلقة 18 يجتمع صلاح عبد الله أستاذ "لطفى" بالمدرسين، ويطلب منهم تفتيش الطلبة من أجل معرفة السارق وهو الأمر الذي ترفضه لبلبة "ميس زهرة " ومصطفي شعبان الدكتور "عامر" ويفضلان أن يتم تفتيش طالب طالب خوفا من التأثير النفسي علي الطلبة بعد اكتشاف السارق .

يحاول عامر التوصل إلى من المتسبب في هذا لكن لطفي يهدده ألا يتدخل وإلا سيقيله من المدرسة.

مسلسل دايما عامر الحلقة 18 يناقش مشاكل التعليم

مسلسل دايما عامر يتناول قضية التعليم في مصر والمشاكل التي تواجه المدرسين والطلبة وعلاقاتهم ببعضهما البعض ، كما يتناول المسلسل قضية الدروس الخصوصية التي تعد آفة من آفات التعليم في مصر .

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.



الطالب الذي تعرض للسرقة



دايما عامر



ريهام الشنواني



صلاح عبد الله



لبلبة



محمد محمود



مستر لطفي



مصطفي شعبان دايما عامر