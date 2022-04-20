شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: يسرا أول من هنأتنى بـ "دايمًا عامر" وقالت لى "ماسكة الشخصية كويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة لبلبة لـ"الخليج 365"، إنها تلقت ردود أفعال متعددة وطيبة حول دورها في مسلسل "دايما عامر" من قبل الجمهور العادى، أما من الوسط الفني فكانت الفنانة يسرا هي أول من هنأها بالمسلسل، وقالت لها: أنا باهنيكي علي دورك وعلي الشخصية اللي بتقدميها، أنتى عاملة الدور حلو أوي وماسكة الشخصية كويس، وربنا يوفقك ، وأضافت لبلبة : أنا أيضا هنأتها علي دورها في مسلسل " أحلام سعيدة " لأنها أيضا تقدم دور مختلف وجديد .

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.