شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا تعود لمسارها الصحيح فى رمضان 2022 برعاية أحمد مكى وأكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الكوميديا إلى مسارها الصحيح في دراما رمضان هذا العام، وذلك بعد قترة من عدم رضاء الجمهور على الأعمال الكوميدية التي قدمت مؤخراً، حيث استطاعت المسلسلات الكوميدية المعروضة في شهر رمضان الجاري أن تفي بوعودها وتقدم كوميديا مميزة ترسم البسمة على شفاه الجمهور الذي دائماً ما ينتظر هذه النوعية من الأعمال من أجل الابتعاد عن الهموم وأعباء الحياة.

ويأتي فى مقدمة الأعمال الكوميدية التي برزت هذا العام "الكبير أوى 6" الذى عاد مجدداً لصدارة المشهد بعد 7 سنوات من عرض الموسم الخامس، حيث يعد من أبزر المسلسلات الكوميدية التي قدمت في السنوات الأخيرة، ويحقق الموسم السادس نجاحاً كبيراَ وتفاعلاً مع الجمهور منذ انطلاق عرضه.



الكبير اوى 6

مسلسل "الكبير اوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

أيضاً مسلسل "مكتوب عليا" للنجم أكرم حسنى، استطاع فرض نفسه كواحداً من أبرز الأعمال الكوميدية هذا العام، محققاً ردود أفعال مميزة منذ بدء العرض ومستمر مع توالى الحلقات، ولاقت الفكرة والأحداث قبولاً وتفاعلاً كبيراً مع الجمهور وأيضاً نجوم الفن الذين حرصوا على الإشادة العمل بوجه عام وببطله أكرم حسنى بوجه خاص.



مكتوب عليا

"مكتوب عليا"بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.



فى بيتنا روبوت 2

كذلك مسلسل "في بيتنا روبوت 2" الذي استطاع حجز مكانه في قائمة اهتمامات الجمهور خلال شهر رمضان الجارى، حيث يحرص على مشاهدته قطاع كبير من الأطفال، وتصدرت فيديوهات الحلقات ترند موقع يوتيوب لأيام متتالية، والعمل بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

تدور أحداث المسلسل حول ظهور مهندس منافس جديد لـ (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.