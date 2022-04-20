فيديو| لقاء الخميسي تمارس التمارين الرياضية في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت لقاء في الفيديو وهي تمارس التمارين الرياضية من داخل أحد الصالات الرياضية.

وعلقت لقاء على الفيديو قائلة: "لا تستسلم، فقط بسبب ما قاله الناس، استخدم ذلك كحافزك للدفع بقوة أكبر".

ومن ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في حكاية "حتة من القمر" من بطولة عايدة رياض، محمد العمروسي، جيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما شاركت لقاء في مسلسل "إجازة مفتوحة"، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.