شكرا لقرائتكم خبر عن وحش الشاشة فى رمضان.. كان هيموت بسبب غاندى وحكايته مع الصوفية والشيخة سعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لنجوم الزمن الجميل العديد من الذكريات والمواقف التى حدثت لهم فى شهر رمضان وظلت فى ذاكرتهم دائماً لا ينسوها ويتذكروها دائماً كلما مر عليهم الشهر الكريم، وكان من بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى والذى كانت له العديد من الذكريات والمواقف الطريفة فى شهر رمضان حدثت له خلال مراحل عمره المختلفة.

وفى حوار نادر حكى وحش الشاشة الذى ينتمى لحى الحلمية أنه كان له صديق مثقف ينتمى لعائلة من أثرياء المنطقة، لكن هذا الصديق كان زاهدًا يقتضى فى حياته بالزعيم غاندى.

وأوضح وحش الشاشة أن صديقه كان يتسم بالتقوى والزهد حتى أن غرفته كانت تخلو من أى أثاث إلا حصيرة بسيطة وسرير صغير رغم ثراء أسرته.

وأشارملك الترسو إلى أن صديقه دعاه مرة لتناول طعام الإفطار فى رمضان، وفوجئ فريد شوقى بأنه لم يقدم له فى الإفطارسوى لبن وبلح أبريمى، وبعد الإفطار أعطاه كتابًا عن حياة الزعيم غاندى.

وقضى فريد شوقى السهرة مع صديقه وأصر الصديق على أن يتناول معه السحور، وكان الفنان الكبير شعر بجوع شديد لأنه لم يفطر سوى لبن وتمر، وتعشم أن يقدم له صديقه طعاماً مشبعاً فى السحور، فإذا به يقدم له نفس طعام الإفطار، لبن وبلح أبريمى، وأكد له أنه يعيش على اللبن والبلح طوال شهر رمضان.

وأعجب فريد شوقى بحياة صديقه وقرر أن يفعل مثله طوال رمضان وأن يعيش على التمر واللبن، كما أعجب بشخصية غاندى وقرأ الكثير عنه.

وانقطع فريد شوقى لفترة عن زيارة صديقه الزاهد ولكنه كان يلتزم بنفس طريقته فى الطعام والحياة التى أعجب بها، حتى فوجئ فى أحد الأيام بصديق مشترك ينقل له نبأ وفاة صديقه الزاهد، وعرف وحش الشاشة أنه أصيب بضعف شديد نتيجة نقص المواد الغذائية فى جسمه، حيث كان هذا الصديق يعيش طوال السنة على اللبن، ومن يومها أصاب فريد شوقى خوف شديد لدرجة أنه قاطع شرب اللبن وعاد لحياته الطبيعية وطعامه المعتاد قبل أن يقلد صديقه الراحل.

ومن بين الذكريات والمواقف التى حدثت لوحش الشاشة فى شهر رمضان بعد شهرته أنه كان يجتمع مع عدد من كبار نجوم الفن والأدب والثقافة فى رمضان على مقهى الفيشاوى بحى الحسين، واعتاد أن يحضر هذه اللقاءات العديد من مجاذيب الحسين الذين نشأت بينهم وبين أهل الفن والثقافة من مرتادى مقهى الفيشاوى علاقات صداقة.

وكان من بين أشهر المجاذيب سيدة اسمها الشيخة سعدية، كان يعرفها كل أهل الفن والثقافة مرتادى حى الحسين، وكانت الشيخة سعدية تحفظ كل أغانى أم كلثوم وخاصة قصائد مدح الرسول التى كانت تغنيها بصوت جميل طوال العام، ولكنها كانت تصوم عن الغناء فى رمضان تمامًا.

وكانت الشيخة سعدية تتمتع بثقافة فنية واسعة وتشارك فى الندوات الفنية والثقافية، وكان الفنان فريد شوقى من أشد المعجبين بالشيخة سعدية، حتى أنه فكر أن ينتج فيلمًا يحكى قصتها، ولكنه خاف من سخط شيوخ الطرق الصوفية الذين حذروه من إتمام هذه الفكرة فعدل عنها.

وكان بين الافلام التى تم تصوير مشاهدها خلال شهر رمضان فيلم " الأسطى حسن" وكان أحد المشاهد يقتضى أن يظهر فريد شوقى مع زوزو ماضى فى المطبخ وهو يتناول الطعام بطريقة وحشية ، وهى تنظر إليه وهو يفترس الديك الرومى ، وتعذر تأجيل التصوير إلى ما بعد شهر رمضان لارتباط منتج الفيلم بموعد عرضه فى عيد الفطر، كما كان التصوير يتم خلال نهار رمضان، لذلك طالب المخرج وحش الشاشة بالإفطار فى هذا اليوم لضرورة الانتهاء من تصوير المشهد، ورضخ فريد شوقى وأفطر بالفعل ، ولم يكتف بصيام يوم آخر بعد انتهاء شهر رمضان لتعويض هذا اليوم، بل أقام حفلة إفطار كبيرة لعدد من العمال الفقراء تكفيراً عن هذا اليوم الذى أفطر فيه بأمر المخرج.