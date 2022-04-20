شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تتألق فى دراما رمضان بشخصيات كوميدية فى "دايمًا عامر والكبير 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة سما إبراهيم واحدة من نجمات دراما رمضان، خاصة بعد الأداء المميز في مسلسلي الكبير أوى 6 مع النجم أحمد مكى، والتي قدمت من خلاله شخصية "الكبيرة فحت"، وأيضاً في مسلسل "دايماً عامر" مع النجم مصطفى شعبان، بشخصية معلمة اللغة الإنجليزية في مدرسة رؤيا التي تترأسها الفنانة لبلبة.



سما ابراهيم

وخطفت سما ابراهيم الأضواء فى المسلسلين، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصايتها، خاصة بعد جملتها الشهيرة في مسلسل "الكبير أوى6"، "أنت مش مظبوط ياض"، كما أشاد الكثير بتألقها فى دورها في مسلسل "دايماً عامر"، مع النجم مصطفى شعبان.

سما إبراهيم هي مصممة ديكور بدار الأوبرا المصرية، كما تعمل مخرجة وكاتبة وممثلة مسرحية، بالإضافة إلى دراستها التمثيل والإخراج، تخرجت فى كلية الفنون الجميلة، ثم التحقت بأكاديمية الفنون ودرست النقد الفني وتخرجت بحصولها على امتياز، وقدمت سما العديد من العروض في مهرجانات دولية، وكان آخرها المونودراما الموسيقية "أنا كارمن"، حيث قدمت المسرحية برؤية خاصة لم يقدمها أحدًا من قبل.