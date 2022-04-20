شكرا لقرائتكم خبر عن 192مليونًا و851 ألف دولار إيرادات فيلم Fantastic Beasts فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore، إيرادات كبيرة فور طرحه بدور العرض السينمائي حيث حقق 192مليونا و851 ألف دولار في أقل من أسبوع حيث طرح في 15 أبريل الجارى.

وكانت طرحت شركة Warner Bros فيديو ترويجى أخير لـ الجزء الثالث من سلسلة Fantastic Beasts الذى سيطرح تحت اسم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

وكشف الفيديو الترويجى لـ فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore الذى وصلت مدته إلى دقيقتان عن مجموعة ترويجية جديدة من اللقطات لأبطال الفيلم المنتظر الجديد.

فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore يدور حول مغامرات نيوت سكاماندر، على أن يكشف الفيلم هذه المرة بعض من أسرار مدير مدرسة هوجارتس دمبلدور.

يقوم ببطولة فيلم Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore ، كل من مادس ميكلسن، جود لو، كاثرين ووترستون، إيدي ريدماين، عزرا ميلر، أليسون سودول، دان فوجلر، كالوم تيرنر، أوليفر ماسوتشي، جيسيكا ويليامز، كوربي توش.