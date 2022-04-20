بعد تقليد حسن نصرالله.. خالد الفراج يقلد جورج قرداحي بشخصية “سرداحي مرداحي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 05:43 صباحاً - يستمر الممثل السعودي، خالد الفراج، بإثارة الجدل بعد تقليده عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية في برنامج “استوديو 22” والذي كان اخرها امين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله ووزير الاعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.

وظهر خالد الفراج في البرنامج متقمصا شخصية جورج قرداح باسم سرداحي مرداحي، حيث قال : ” أنا لم أقل أن الحرب عبثية بل قلت أن الحوثي مساكين وما بيستاهلوا الضرب وبهذه المناسبة تحياتنا للمملكة والشعب السعودي”.

وبسؤاله عن الطائرات المسيرة، قال “الحرب كر وفر وبتحصل في كل الحروب ويهذه المناسبة تحياتنا للملكة العربية السعودية والشعب السعودي”.

وكان الفراج قد قلد قبل ذلك طريقة إلقاء حسن نصرالله لخطاباته وحديثه عن “استقلال وسيادة لبنان” وعدم وجود أي تدخل إيراني في البلاد.