ميمي جمال عن حسن مصطفى: “أمنية حياته كانت انه يجيب ولد وكان نفسي اراضيه”… فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 05:43 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ميمي جمال، ضيفة على حلقة الامس من برنامج “سابع سما” ، المذاع على فضائية “النهار”، ومن تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وتحدثت ميمي جمال خلال اللقاء عن سبب عودتها للفن ، ورأيها في الحجاب ، كما رثت زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى بكلمات مؤثرة.

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا ، وجالسة على “الكنبة” مثلما وصفت نفسها، متابعة: “كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم”.

أجابت الفنانة ” ميمي جمال ” على أحد الأسئلة الموجهة لها من الإعلامية ” راغدة شلهوب ” عن أمنيتها في أن تنجب ولد ، قائلة :” أه اتمنيت وجوزي أتمنى كمان لأن حسن كان متجوز قبل مني ومخلف بنت فأنا لما أتجوزنا كانت أمنية حياته يجيب ولد وهو عشان عاوز كان نفسي أراضيه وأبسطه ” .

وتابعت “فلما حلمت بطني كانت كبيرة فقلت ده ولد فلقيت نفسي بجيب بنتين فقلت له جبتاهوملك فكة”.

كما كشفت ميمي جمال انها قامت بتقسيم ثروتها على ابنتيها قائلة “حبيت تعبي اللي انا تعبته في حياتي يبقى لولادي” كما كشفت ان حسن مصطفى قام بنفس الشيء ولكن في المستشفى قبل الوفاة.