لجين عمران تكشف حجم ثروتها بالارقام لاول مرة.. وتروي تفاصيل تعرضها لعملية احتيال بـ 700 الف درهم

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 05:43 صباحاً - كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران لأول مرة عن حجم ثروتها المالية و العقارية بالارقام خلال لقاء لها في برنامج “مراحل مع الاعلامي علي العلياني المذاع على قناة SBC

وأوضحت لجين عمران ردا على سؤال أن ثروتها تبلغ نحو 12 أو 13 مليون درهم إماراتي. مضيفة أن هذه الثروة نتاج عملها طوال 20 عاما.

وأشارت إلى أن أموالها موزعة على العقارات. لافتة إلى أنها لا تترك أموالها في البنك لأنها دائما ترغب أن تنفق الأموال وتسافر وتشتري الهدايا ولذلك قررت أن تجعل أموالها موزعة في العقارات.

كما روت لجين عمران، خلال اللقاء، قصة تعرضها لعملية احتيال بقيمة 700 ألف درهم من معرض سيارات بالإمارات وقالت: ” على أساس كنت رايحة أشتري سيارة من معرض السيارات بدون ذكر اسم، وكان في صديق مشترك وقال لي أنت بتدفعين 400 ألف وكان باقي 300 بتدفعيه على 6 شهور بس المطلوب منك تقولين إن سيارتك من عندهم فوافقت على العرض”.

وتابعت : ” رحت أنا وباسل أخوي قعدنا معهم وأنا من النوع اللي كلمتي سيف علي أنا ماني مضطرة إن أنت تجي وتوقع عقد عشان أًدقك وتصدقني فعلى طول أنا تحمست وطلعت دفتر الشيكات قلت لهم هذا 50% بقيمة 200 ألف والباقي عند الاستلام قال لي أوكيه وبالفعل صورت الإعلان والسيارة اللي هاخذها ونزلت في السوشيال ميديا وأخذوا دعايتهم وفجأة غيروا الاتفاق وبتدفعين المبلغ وراح نخصملك فقط 100 ألف قلتلهم أنا ما عندي مشكلة إن هذا يكون الاتفاق من البداية بس تراوغون وتلفون”.

وأضافت : لجأت للشرطة لأنهم كانوا رافضين يرجعون الـ 200 ألف ، فكلموهم وجابوهم وقالولي خلاص تفضلي معايا المعرض بنعطيك، قلت لهم لا هاتوها هنا لأنكم مراوغين وقلت لهم أمام الشرطة أنا أرجل منكم لأني التزمت بكلمتي بس ولا واحد فيكم رجال لأنكم ما التزمتم بكلمتكم ولكن من داخلي كنت مقهورة إن أحد يستغلني”.

واختتمت : ” رجعوا الـ 200 ألف واشترطوا في المقابل عدم ذكر اسمهم بس خلاص الناس كلها عرفتهم” .