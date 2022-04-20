لجين عمران تعلن ارتباطها وترفض الافصاح عن اسم خطيبها لهذا السبب!.. وما علاقة حسين الجسمي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 05:43 صباحاً - كشفت الإعلامية السعودية “لجين عمران” عن عدد زيجاتها ، كما أعلنت ولأول مرة أنها الآن متملكة، حسب تعبيرها.

اعلان لجين عمران جاء خلال حلولها ضيفة علي العلياني في برنامج “مراحل” حيث قالت أنها تزوجت مرتين ، بالإضافة إلى أنها الآن متملكة من رجل خليجي عن حب، وعلقت :”استقبلنا كورونا بالملكة “.

وأشارت أنها إلى الآن لم تحدد موعد الزواج لافتة إلى أن كل شيء جاهز .

وأكدت أن الزواج سيكون سري وغير معلن مبررة ذلك بالقول “لاحظت شيء غريب في بعض الفتيات والسيدات انهن يشوفون وحدة من محيطهم مثلا اتخطبت او تزوجت فيتساءلون مين ولده وش يشتغل شو مسوي ثم يحاولون يوصلون له والبعض للاسف حتى لو كانوا اقلية ولكن هم موجودين يحاولون يوصلون له ويشوفون كيف ممكن يلفتون انتباهه ترى اللي واخدها مش احسن مني ولا احلى مني”.

وتابعت “هذا الذي حصل مع احدى الفنانات التي انفصلت قبل فترة قالت لي انا زوجي كانوا يعرضون عليه أشياء مجانية وأشياء وقحة ولا اخلاقية لأنه زوجي وهو بالنسبة لهم تحدي كيف يصلون لزوجها”.

وذكرت لجين عمران نصيحة من الفنان حسين الجسمي بهذا الخصوص حيث قال لها “لما ترتبطين وتتزوجين رسمي لا تحطين حياتك الزوجية على السوشيال ميديا لأنه اذا تبغي تخربيها حطيها على السوشيال ميديا”.