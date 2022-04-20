انتصار تهاجم شيماء سيف: “هو انا مرات ابوها؟”..فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 05:43 صباحاً - هاجمت الفنانة المصرية انتصار، مواطنتها الفنانة شيماء سيف بسبب هجوم الأخيرة عليها في برنامج تلفزيوني، قائلة: ”في كل البرامج بتتكلم عليا.. هو أنا مرات أبوها؟“.

وكانت الفنانة شيماء سيف قد هاجمت انتصار خلال استضافتها ببرنامج ”مراحل“ الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، موضحة أنها السبب في رحيلها عن برنامج ”نفسنة“ بسبب مؤامرة حاكتها مع الفنانة هايدي كرم.

وأضافت انتصار خلال استضافتها ببرنامج ”العرافة“ الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة ”النهار“ المصرية ”شيماء سيف بتحط اسمي في أي جملة مفيدة في أي ظهور ليها، من أجل الشهرة، وأنا ماكنتش حابة أرد عليها بس الموضوع زاد، هو أنا مرات أبوها؟“.

وعن ما وصفته بـ“المؤامرة التي دبرتها مع هيدي كرم“ للإطاحة بها من برنامج ”نفسنة“ قالت: ”أنا كنت بتكلم أنا وهيدي كرم على حاجة في الشغل لأننا كنا بنقدم البرنامج 3 مع بعض، وشيماء مشاكلها كتير وعشان كده طلعنا نتكلم، بتقطع في الكلام، وفيها إيه لما نتكلم على بعض طالما في الشغل ومش بجيب سيرة والدها أو والدتها“.

وانتقدت حديث شيماء سيف عنها بالبرامج قائلة: ”كنت بتكلم عن الشغل ومشاكله العادية إيه يخلي مشاكل الشغل تطلع في البرامج، لكن شيماء طول الوقت تجيب في سيرتي رغم إن البرنامج مش بيتعرض من 5 سنين، ده لو جريمة بتسقط“.