تريلر Thor: Love and Thunder يحصد ربع مليار مشاهدة فى 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - حصد التريلر التشويقي الأول لفيلم الحركة والإثارة Thor: Love and Thunder، على أكثر من 209 مليون مشاهدة، أي ما يقارب الربع مليار مشاهدة خلال 24 ساعة من عرض التريلر عبر اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن التريلر الجديد لفيلم Thor: Love and Thunder، يعد في المركز الرابع كأكثر التريلر مشاهدة في تاريخ السينما بعد كلاً من Avengers: Infinity War، وفيلم Avengers: Endgame، وفيلم Spider-Man: No Way Home.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طُرح عام 2017، وقد صرح وايتيتى قائلا: "الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

فيلم ينتمي لنوعية أفلام المغامرة المثيرة وهو تكملة مباشرة لفيلم "Thor: Ragnarok" عام 2017، وهو من إخراج تايكا وايتيتي، بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل، ونخبة من النجوم، كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.