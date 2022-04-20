شكرا لقرائتكم خبر عن "ملف سرى" الحلقة 18.. محاولة اغتيال عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ملف سري محاولة اغتيال مريم (عائشة بن أحمد)، ولكن في اللحظة الأخيرة تصدى للرصاصة يحيى (هاني سلامة)، ليُصاب في ظهره وتنقله مريم إلى المستشفى، وهناك تشاجرت مع شقيقه وأمه بسبب علاقته بها، وأنها السبب وراء ما يحدث له، في الوقت الذي قررت فيه مريم الانسحاب.

وفي نهاية الحلقة، حصلت مريم على ملف آخر، يحتوي على صور لطفل صغير يُدعى أنه شريف (محمود حجازي) خطيبها الذي قُتل قبل ليلة من زواجهما، لتبقى مريم في حيرة هل الصور حقيقة أم أكذوبة؟

المسلسل بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.